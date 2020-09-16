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Город (Москва и область)     16.09.2020 17:34

Движение в центре Москвы перекроют 20 сентября в связи с Московским марафоном

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Теги:  московский марафон  перекрытия  ограничение движения 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - В связи с проведением Московского марафона, в воскресенье, 20 сентября, ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта, сообщается на официальном транспортном портале столицы.

С 07:00 до 17:00 будут полностью закрыты для проезда автомобилей следующие улицы:

Лужнецкая набережная, улица Хамовнический Вал, Новодевичья, Саввинская, Ростовская набережные, улица Смоленская, Смоленский и Зубовский бульвары, Крымский проезд, Фрунзенская и Лужнецкаянабережные, улица Лужники, а также участок Смоленской улицы от Бородинского моста до Смоленского бульвара.

Кроме того, движение будет перекрыто на улице Лужники, на Смоленской, Лужнецкой, Новодевичьей, Краснопресненской, Саввинской и Пречистенской набережных, на улице Тестовская, на Пресненской набережной, улице Хамовнический Вал, Ростовской набережной, в 1-м Красногвардейском проезде, на улицах Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная, на Новинском бульваре, улицах Смоленская и Крымский Вал, в Октябрьском тоннеле, на улицах Коровий Вал и Большая Ордынка, на Малом Москворецком мосту, в Лубочном перерулке, на улице Балчуг, Раушской набережной, в Садовническом проезде, на Фрунзенской набережной, Большом Устьинском мосту, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Цветном, Петровском, Страстном бульварах, улице Тверская, Тверском бульваре, улицах Моховая и Охотный Ряд, в Театральном проезде, на Лубянской площади, Новой площади, Старой площади, в Китайгородском проезде, на Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережных, Малом Устьинском мосту, Котельнической и Гончарной набережных.

Перекрытые участки будут открываться для проезда по мере завершения марафона.

Кроме того, с 00:01 субботы, 19 сентября, на указанных улицах будет запрещена парковка.


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Карта места

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Теги: 
московский марафон  перекрытия  ограничение движения 

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