Движение в центре Москвы, в том числе на Тверской улице ограничат 3-12 декабря из-за работ по украшению города

1 декабря. Mossovetinfo.ru - C 3 по 12 декабря будут ограничивать движение в районе ул. Тверская из-за работ по праздничному украшению города, сообщила пресс-служба дептранса.



«С 3 декабря в районе ул. Тверская будут перекрывать по одной полосе движения. Это связано с проведением работ по оформлению территории», - говорится в сообщении.



Кроме того, движение ограничат на ул. Петровка в районе пересечения с ул. Кузнецкий Мост, в Газетном пер. от д. 17, стр. 2 по Газетному пер. до д. 9 по ул. Тверская, на участке ул. Моховая (при движении в сторону ул. Тверская) напротив д. 15/1 по ул. Моховая.