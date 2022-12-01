 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     01.12.2022 18:46

Движение в центре Москвы, в том числе на Тверской улице ограничат 3-12 декабря из-за работ по украшению города

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Тверская  движение  транспорт  ограничения 

1 декабря. Mossovetinfo.ru - C 3 по 12 декабря будут ограничивать движение в районе ул. Тверская из-за работ по праздничному украшению города, сообщила пресс-служба дептранса.

«С 3 декабря в районе ул. Тверская будут перекрывать по одной полосе движения. Это связано с проведением работ по оформлению территории», - говорится в сообщении.

Кроме того, движение ограничат на ул. Петровка в районе пересечения с ул. Кузнецкий Мост, в Газетном пер. от д. 17, стр. 2 по Газетному пер. до д. 9 по ул. Тверская, на участке ул. Моховая (при движении в сторону ул. Тверская) напротив д. 15/1 по ул. Моховая.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Тверская  движение  транспорт  ограничения 

Возврат к списку

Лента новостей

18:46 Город (Москва и область) Движение в центре Москвы, в том числе на Тверской улице ограничат 3-12 декабря из-за работ по украшению города

13:42 В России ВКС в интересах Минобороны провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

12:15 Общество В Московском регионе участились случаи телефонного мошенничества под предлогом оказания помощи ФСБ России

11:25 Мнения Экс-глава ЦРУ Петреус: Конфликт на Украине закончится путем переговоров

10:44 В России Правительство расширило и сделало бессрочной программу социальной газификации

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru