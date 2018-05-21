21 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют создать новый единый билет, который позволит интегрировать поезда МЦД с метрополитеном и МЦК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся платформы Новохохловская Курского направления.



«И когда этот проект (МЦД) будет запущен, а он, надеюсь, будет запущен в конце следующего года, поезда будут ходить чаще. Во-вторых, эти поезда будут комфортнее, и, в-третьих, они будут полностью интегрированы с метрополитеном и МЦК единым билетом», - приводит слова Собянина «Интерфакс».



Тарифы на проезд по МЦД пока не определены, процесс находится в стадии обсуждения с РЖД.