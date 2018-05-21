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Город (Москва и область)     21.05.2018, 13:24

Единый билет свяжет метро, МЦК и МЦД

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Теги:  метро  МЦК  МЦД  проездные  единый  транспорт  общественный транспорт  Сергей Собянин 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют создать новый единый билет, который позволит интегрировать поезда МЦД с метрополитеном и МЦК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся платформы Новохохловская Курского направления.

«И когда этот проект (МЦД) будет запущен, а он, надеюсь, будет запущен в конце следующего года, поезда будут ходить чаще. Во-вторых, эти поезда будут комфортнее, и, в-третьих, они будут полностью интегрированы с метрополитеном и МЦК единым билетом», - приводит слова Собянина «Интерфакс».

Тарифы на проезд по МЦД пока не определены, процесс находится в стадии обсуждения с РЖД.


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦК  МЦД  проездные  единый  транспорт  общественный транспорт  Сергей Собянин 

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