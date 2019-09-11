11 сентября. Mossovetinfo.ru – На сайте московского метрополитена в разделе, посвященном МЦД появится единый тарифный калькулятор, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.
По словам Акимова, с момента объявления тарифов на МЦД, к специалистам департамента обратились более тысячи жителей Москвы и Подмосковья с различными вопросами об оплате проезда на МЦД. Специалисты дают ответы в социальных сетях, на сайте метрополитена, кроме того, была проведена открытая встреча, на которой еще раз были разъяснены способы оплаты проезда по МЦД.
Вопросы пассажиров касались возможности использования безлимитных проездных при оплате проезда на МЦД, сохранения действующих тарифов электричек, сохранения льгот для школьников и студентов.
Кроме того, много вопросов касалось непосредственно расчета стоимости проезда из одного пункта в другой. Специально для этого на сайте метрополитена в ближайшее время будет запущен тарифный калькулятор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно узнать стоимость проезда.
Запустить первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется в конце 2019 – начале 2020 года.
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