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Город (Москва и область)     07.11.2019 16:05

Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

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Теги:  уголовное дело  хищение  обыски  задержание  Вихарев  Вишкарева  Истра  Московская область  следствие 

7 ноября, Mossovetinfo.ru - Бывшего мэра городского округа Истра Московской области Андрея Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Задержаны также заместители Вихарева. Следственные действия проходят по нескольким адресам.

"В настоящее время Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, с ним ведутся следственные действия. В администрации города, а также в доме у Вихарева проходят обыски", - сказал собеседник ТАСС.

С октября 2014 года Вихарев исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем был главой в Волоколамском районе и с ноября 2018 года - главой городского округа Истра. В конце сентября этого года ушел в отставку с должности мэра.

В то же время, по словам источника РБК, силовики вменяют Вихареву нарушения при заключении контрактов. Собеседник РБК сообщил также, что среди задержанных — Ирина Вишкарева, которая работала замом Вихарева в Волоколамске и Истре. Следственные действия проходят одновременно по восьми адресам, добавил источник РБК.

По информации СМИ, экс-глава истринской администрации Андрей Вихарев задержан сотрудниками СК РФ и ФСБ.

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Теги: 
уголовное дело  хищение  обыски  задержание  Вихарев  Вишкарева  Истра  Московская область  следствие 

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