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Город (Москва и область)     24.08.2020 14:35

Эксперимент по снижению тарифов в метро распространят на Некрасовскую линию

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Теги:  метро  метрополитен  тарифы  эксперимент 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Эксперимент по введению дифференцированных тарифов на проезд в метро в зависимости от времени распространят на Некрасовскую линию метрополитена, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, пилотный проект по использованию дифференцированного тарифа будет запущен в сентябре. Для пассажиров, которые поедут на метро в период с момента открытия метро и до 07:15, а также в период с 08:45 и до 09:15, стоимость проезда будет сокращена на 50%, то есть на 20 рублей.

Пилотный проект будет действовать 8 месяцев. На каждом этапе будет оцениваться его эффективность.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по снижению тарифа на проезд во внепиковое время пройдет на Таганско-Краснопресненской линии метро. Однако, Некрасовская линия на южном участке дублирует Таганско-Краснопресненскую, поэтому для чистоты эксперимента было принято решение включить Некрасовскую линию в пилотный проект.


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Теги: 
метро  метрополитен  тарифы  эксперимент 

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