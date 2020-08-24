24 августа. Mossovetinfo.ru – Эксперимент по введению дифференцированных тарифов на проезд в метро в зависимости от времени распространят на Некрасовскую линию метрополитена, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, пилотный проект по использованию дифференцированного тарифа будет запущен в сентябре. Для пассажиров, которые поедут на метро в период с момента открытия метро и до 07:15, а также в период с 08:45 и до 09:15, стоимость проезда будет сокращена на 50%, то есть на 20 рублей.
Пилотный проект будет действовать 8 месяцев. На каждом этапе будет оцениваться его эффективность.
Ранее сообщалось, что пилотный проект по снижению тарифа на проезд во внепиковое время пройдет на Таганско-Краснопресненской линии метро. Однако, Некрасовская линия на южном участке дублирует Таганско-Краснопресненскую, поэтому для чистоты эксперимента было принято решение включить Некрасовскую линию в пилотный проект.
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