28 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал эксперимент по установке приподнятых резиновых пешеходных переходов, сообщил журналистам глава дирекции эксплуатации ЦОДД Андрей Алексеев.



Первый подобный переход был установлен на Керченской улице. Ранее в Москве пробовали устанавливать приподнятые пешеходные переходы из брусчатки. Практика показала, что число ДТП на таких переходах снижается, так как водители при подъезде к таким переходам снижают скорость, однако переходы из брусчатки обходятся слишком дорого, так как от тяжелой техники они быстро приходят в негодность.



Резиновые переходы производятся из резиновой смеси, их намного проще устанавливать, а в эксплуатации они должны обойтись намного дешевле. По словам Алексеева, эксперимент продлиться 2-3 месяца. По его итогам будет принято решение о дальнейшем использовании резиновых переходов. Алексеев заявил, что, если эксперимент будет признан удачным, в Москве в короткий срок появится не менее 100 подобных переходов, а в дальнейшем их планируют устанавливать повсеместно.