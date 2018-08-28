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Город (Москва и область)     28.08.2018 12:59

Эксперимент по установке резиновых пешеходных переходов стартовал в Москве

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Теги:  пешеходные переходы  организация движения 

28 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал эксперимент по установке приподнятых резиновых пешеходных переходов, сообщил журналистам глава дирекции эксплуатации ЦОДД Андрей Алексеев.

Первый подобный переход был установлен на Керченской улице. Ранее в Москве пробовали устанавливать приподнятые пешеходные переходы из брусчатки. Практика показала, что число ДТП на таких переходах снижается, так как водители при подъезде к таким переходам снижают скорость, однако переходы из брусчатки обходятся слишком дорого, так как от тяжелой техники они быстро приходят в негодность.

Резиновые переходы производятся из резиновой смеси, их намного проще устанавливать, а в эксплуатации они должны обойтись намного дешевле. По словам Алексеева, эксперимент продлиться 2-3 месяца. По его итогам будет принято решение о дальнейшем использовании резиновых переходов. Алексеев заявил, что, если эксперимент будет признан удачным, в Москве в короткий срок появится не менее 100 подобных переходов, а в дальнейшем их планируют устанавливать повсеместно.


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Теги: 
пешеходные переходы  организация движения 

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