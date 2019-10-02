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Город (Москва и область)     02.10.2019 15:05

Эксперты назвали себестоимость строительства жилья в разных районах Москвы

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Теги:  строительство  стоимость  жилье 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Консалтинговая компания PwC провела исследование себестоимости строительства жилья в разных районах Москвы, сообщает РБК.

Средняя себестоимость строительства 1 квадратного метра жилья в Москве составляет 79,6 тысячи рублей. Самая высокая себестоимость жилья ожидаемо оказалась в Центральном административном округе – 112,6 тысячи рублей за квадратный метр. Самая низкая себестоимость строительства квадратного метра жилья оказалась в Новомосковском округе – 53,2 тысячи рублей.

Высокая себестоимость строительства квадратного метра жилья отмечена в Юго-Восточном административном округе (98,2 тысячи рублей) и в Северо-Восточном административном округе (83,5 тысячи рублей за метр).

Относительно низкая себестоимость строительства жилья отмечена в Восточном округе (65,8 тысячи рублей за «квадрат») и Северном административном округе (74,5 тысячи рублей за квадратный метр).

В стоимости квадратного метра на первичном рынке себестоимость строительства составляет в среднем по Москве 36%. Однако этот показатель может заметно меняться в зависимости от округа, от 20% в ЦАО, до 60% в СВАО.


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Теги: 
строительство  стоимость  жилье 

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