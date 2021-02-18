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Город (Москва и область)     18.02.2021 11:19

Эксперты отмечают низкие темпы строительства жилья в Москве

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Теги:  строительство  жилье 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Москва не вошла в десятку крупнейших регионов России по темпам строительства жилья в 2020 году, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «ДОМ.РФ».

В списке регионов с наиболее высокими темпами строительства жилья, Москва заняла 11-е место.

Эксперты отмечают, что предложения жилья в новостройках Москвы сокращаются третий год подряд несмотря на высокий спрос. Это связано с переходом рынка новостроек в Москве на эксроу-счета и проектное финансирование. Переход увеличил срок оборачиваемости капитала застройщиков, привел к уходу с рынка сотен игроков в Москве и Подмосковье.

Кроме того, увеличение сроков строительства в Москве связывают с весенним локдауном из-за пандемии коронавируса и нехваткой рабочих из стран СНГ.

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Теги: 
строительство  жилье 

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