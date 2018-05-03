3 мая. Mossovetinfo.ru – Эксперты проведут всестороннюю проверку двух домов, строящихся в рамках программы реновации, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Один из домов строиться в Коньково, другой – в Северном Медведково. В настоящее время идет строительство надземных частей зданий. В Коньково эксперты проверят качество монтажа железобетонных конструкций, а в Северном Медведково - качество монолитных конструкций.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. Первые участники программы реновации переехали в новые квартиры в марте 2018 года.
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