3 мая. Mossovetinfo.ru – Эксперты проведут всестороннюю проверку двух домов, строящихся в рамках программы реновации, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мосгосстройнадзора.



Один из домов строиться в Коньково, другой – в Северном Медведково. В настоящее время идет строительство надземных частей зданий. В Коньково эксперты проверят качество монтажа железобетонных конструкций, а в Северном Медведково - качество монолитных конструкций.



Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. Первые участники программы реновации переехали в новые квартиры в марте 2018 года.