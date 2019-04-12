12 апреля. Mossovetinfo.ru – Экспозиции кварталов реновации стартовали в пятницу еще по 5 районам Москвы. Об этом сообщила журналистами председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



Экспозиции проектов планировок территорий открылись 12 апреля для следующих микрорайонов: 78 в Бутырском районе, 24 и 23А в Свиблове, 36-28 в Восточном Измайлове, Ж в Люблине, 3 «Загорье» в Восточном Бирюлеве.



Жители могут посетить экспозиции в Едином информационном центре по проектам планировки территорий на Брестской улице, а также в управе района, где будут проходить публичные слушания. Публичные слушания по этим проектам пройдут 23 апреля.



До конца года экспозиции и очные этапы публичных слушаний пройдут по всем 89 проектам планировки, которые на данный момент находятся в работе.



Первые публичные слушания по программе реновации жилья в Москве состоялись 12 апреля в шести районах.