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Город (Москва и область)     12.04.2019 15:19

Экспозиции кварталов реновации стартовали в пятницу еще по 5 районам Москвы

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Теги:  программа реновации  программа реновации жилья  жилье  реновации  снос пятиэтажек  переселение 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Экспозиции кварталов реновации стартовали в пятницу еще по 5 районам Москвы. Об этом сообщила журналистами председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Экспозиции проектов планировок территорий открылись 12 апреля для следующих микрорайонов: 78 в Бутырском районе, 24 и 23А в Свиблове, 36-28 в Восточном Измайлове, Ж в Люблине, 3 «Загорье» в Восточном Бирюлеве.

Жители могут посетить экспозиции в Едином информационном центре по проектам планировки территорий на Брестской улице, а также в управе района, где будут проходить публичные слушания. Публичные слушания по этим проектам пройдут 23 апреля.

До конца года экспозиции и очные этапы публичных слушаний пройдут по всем 89 проектам планировки, которые на данный момент находятся в работе.

Первые публичные слушания по программе реновации жилья в Москве состоялись 12 апреля в шести районах.


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Теги: 
программа реновации  программа реновации жилья  жилье  реновации  снос пятиэтажек  переселение 

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