24 мая. Mossovetinfo.ru – На большой спортивной арене стадиона «Лужники» начали испытывать в тестовом режиме аттракций «Полет ласточки», сообщает пресс-служба спорткомплекса.



Аттракцион, который называется зиплайн, представляет из себя усовершенствованный вариант тарзанки. Он позволяет спустится с высоты по канату с помощью специальных креплений. В «Лужниках» можно будет спустится из-под крыши большой спортивной арены к веревочному парку на территории стадиона. Длинна спуска составит 180 метров, перепад высот – 24 метра. Ускорение при спуске будет достигать 40 километров в час. Аттракцион будет работать в теплое время года.



Кроме того, 25 мая на большой спортивной арене «Лужников» открывается смотровая площадка, с которой откроется вид на большую арену «Лужников», здание МГУ, Новодевичий монастырь, небоскробы «Москва-Сити», здание президиума Академии наук, храм Хрста Спасителя, а также на новые объекты спорткомплекса «Лужники»: Дворец водных видов спорта, универсальный спортивный зал «Дружба» и Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Посетить крышу стадиона можно будет в выходные дни.