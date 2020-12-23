23 декабря. Mossovetinfo.ru - Расписание пригородных электричек МЖД и АО «Центральня ППК» было скорректировано на период с 31 декабря по 10 января, сообщается на официальном сайте МЖД.



31 декабря пригородные электрички московского транспортного узла будут ходить по расписанию пятницы.



С 1 по 9 января электрички будут ходить по расписанию субботы, 10 января - по расписанию воскресенья.



Кроме того, в ночь на 1 и на 7 января ряд «ночных» электричек» выйдет на маршрут позже обычного графика.



Помимо этого, в дни новогодних и рождественских праздников у ряда пригородных электричек изменится маршрут следования и периодичность курсирования.



Также сообщается, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать всю ночь, что позволит пассажирам круглосуточно передвигаться по городу на «Ласточках».



Подробнее об изменения в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

