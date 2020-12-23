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Город (Москва и область)     23.12.2020 11:46

Электрички МЖД с 1 по 9 января будут ходить по расписанию субботы

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Теги:  электрички  Новый год  расписание  изменение расписания 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Расписание пригородных электричек МЖД и АО «Центральня ППК» было скорректировано на период с 31 декабря по 10 января, сообщается на официальном сайте МЖД.

31 декабря пригородные электрички московского транспортного узла будут ходить по расписанию пятницы.

С 1 по 9 января электрички будут ходить по расписанию субботы, 10 января - по расписанию воскресенья.

Кроме того, в ночь на 1 и на 7 января ряд «ночных» электричек» выйдет на маршрут позже обычного графика.

Помимо этого, в дни новогодних и рождественских праздников у ряда пригородных электричек изменится маршрут следования и периодичность курсирования.

Также сообщается, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать всю ночь, что позволит пассажирам круглосуточно передвигаться по городу на «Ласточках».

Подробнее об изменения в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».


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Карта места

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Теги: 
электрички  Новый год  расписание  изменение расписания 

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