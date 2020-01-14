14 января. Mossovetinfo.ru – На ночном маршруте «Н3» начали работать электробусы, вместе с автобусами они будут ходить от Уссурийской улицы до станции метро «Китай-город», сообщается на портале mos.ru.



Таким образом, количество маршрутов наземного транспорта на которых работают электробусы достигло 19. При этом, на ночном маршруте электробусы начали работать впервые.



Всего в Москве действует 13 ночных маршрутов, которые связывают центр города с отдаленными районами. Каждую ночь этими маршрутами пользуется до 4 тысяч человек. Ночные маршруты работать 01:00 до 05:30, интервалы движения составляют от 15 до 30 минут.

