14 января. Mossovetinfo.ru – На ночном маршруте «Н3» начали работать электробусы, вместе с автобусами они будут ходить от Уссурийской улицы до станции метро «Китай-город», сообщается на портале mos.ru.
Таким образом, количество маршрутов наземного транспорта на которых работают электробусы достигло 19. При этом, на ночном маршруте электробусы начали работать впервые.
Всего в Москве действует 13 ночных маршрутов, которые связывают центр города с отдаленными районами. Каждую ночь этими маршрутами пользуется до 4 тысяч человек. Ночные маршруты работать 01:00 до 05:30, интервалы движения составляют от 15 до 30 минут.
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