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Город (Москва и область)
10.07.2020, 09:31
В московском метро в сентябре запустят эксперимент по снижению тарифов
10 июля. Mossovetinfo.ru – В сентябре на Таганско-Краснопресненской линии метро пройдет эксперимент по снижению тарифа на проезд во внепиковое время, сообщается на портале mos.ru. Эксперимен...
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Город (Москва и область)
10.07.2020, 08:45
Электронная медкарта стала доступна в мобильном приложении
10 июля. Mossovetinfo.ru – Пользователям мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» стала доступная электронная медицинская карта, сообщается на портале mos.ru. Теперь через приложение можно ознакоми...
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Город (Москва и область)
09.07.2020, 16:55
Собянин: Москва преодолела основные проблемы, связанные с коронавирусом
9 июля. Mossovetinfo.ru – Москва преодолела основные проблемы, связанные с коронавирусом. Об этом заявил заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Огромным испытанием для нас была п...