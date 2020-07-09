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Город (Москва и область)     10.07.2020 08:45

Электронная медкарта стала доступна в мобильном приложении

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Теги:  электронная медицинская карта  мобильные приложения 

10 июля. Mossovetinfo.ru – Пользователям мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» стала доступная электронная медицинская карта, сообщается на портале mos.ru.

Теперь через приложение можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами обследований и анализов 2020 года, выписками из стационаров и данными прививочной карты ребенка.

Кроме того, через приложение можно скачать и отправить медицинские документы, записаться на прием к врачу и на лабораторные исследования по направлению, просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить их, настроить оповещение о записи к врачу.

Доступ к электронным медицинским картам был открыт для москвичей 14 января. Его можно получить на портале mos.ru. К настоящему моменту доступ к своим электронным медицинским картам оформили уже более 650 тысяч москвичей. Всего создано более 10 миллионов медицинских карт.


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Карта места

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Теги: 
электронная медицинская карта  мобильные приложения 

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