10 июля. Mossovetinfo.ru – Пользователям мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» стала доступная электронная медицинская карта, сообщается на портале mos.ru.



Теперь через приложение можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами обследований и анализов 2020 года, выписками из стационаров и данными прививочной карты ребенка.



Кроме того, через приложение можно скачать и отправить медицинские документы, записаться на прием к врачу и на лабораторные исследования по направлению, просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить их, настроить оповещение о записи к врачу.



Доступ к электронным медицинским картам был открыт для москвичей 14 января. Его можно получить на портале mos.ru. К настоящему моменту доступ к своим электронным медицинским картам оформили уже более 650 тысяч москвичей. Всего создано более 10 миллионов медицинских карт.