Другие материалы
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Город
28.12.2017, 11:56
Парад Дедов Морозов пройдет в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Парад Дедов Морозов пройдет в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 29 декабря, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московск...
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Город
28.12.2017, 11:25
Тематический поезд с фотовыставкой запущен на маршруте Москва - Тула
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд с фотовыставкой посвященной истории российских железных дорог запущен по маршруту Москва – Тула, сообщает официальный портал мэра и правительства М...
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Город
28.12.2017, 11:16
Какая погода будет в Москве на новогодние праздники
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Относительно теплая погода сохранится в Москве в первые дни новогодних праздников, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. В Новогоднюю ночь в Москве ожи...