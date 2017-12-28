28 декабря. Mossovetinfo.ru – Дорожные табло Москвы наряду с информацией о дорожной ситуации начали транслировать новогодние поздравления, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



На табло выводятся поздравительные открытки с украшенной елкой, снеговиками, собакой (наступающий 2018 год – год Собаки по восточному календарю) и надписью: «С наступающим 2018 годом!».



Поздравительные открытки на дорожных экранах будут чередоваться с информацией о загруженности дорог и расчетом времени в пути до ближайших точек.