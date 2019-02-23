23 февраля. Mossovetinfo.ru – Елоховский проезд перекроют 25 февраля в связи с проведением богослужения. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Елоховский проезд 6:00 до 17:00. Богослужение посвящено Дню Тезоименитства Достоблаженного патриарха Алексия II.