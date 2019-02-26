26 февраля. Mossovetinfo.ru – Еще 16 торговых павильонов заработают в 2019 году на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Новые павилтоны появятся в вестибюлях станций Стрешнево, Панфиловская, Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская и Измайлово. Там разместятся продуктовые мини-маркеты, кафе быстрого питания, магазины цветов и прессы.



На данный момент на МЦК работают 29 торговых павильонов и 22 вендинговых автомата.