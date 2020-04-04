4 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве еще 26 человек вылечились от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Все выздоровевшие выписаны из больниц, повторные тесты показали, что они полностью здоровы. Таким образом, общее количество излечившихся от коронавируса в Москве достигло 194.
Кроме того, за прошедшие сутки скончались 7 человек, зараженных коронавирусом. Всего от коронавируса в Москве умерли 27 человек.
Мэр Москвы 2 апреля продлил все введенные в столице ограничения до 1 мая.
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