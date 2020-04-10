10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Москве еще 37 человек вылечились от коронавируса после прохождения лечения, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Таким образом, общее количество вылечившихся от короанвируса в Москве достигло 350 человек.
Все вылечившиеся пациента продолжают оставаться под наблюдением врачей, а также получили соответствующие рекомендации. Для подтверждения излечения врачи проводят специальные исследования после лечения.
Всего в Москве подтверждено 6698 случаев заражения. За прошедшие сутки 12 человек, у которых было выявлено заражение коронавирусом, скончались.
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