10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Москве еще 37 человек вылечились от коронавируса после прохождения лечения, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Таким образом, общее количество вылечившихся от короанвируса в Москве достигло 350 человек.



Все вылечившиеся пациента продолжают оставаться под наблюдением врачей, а также получили соответствующие рекомендации. Для подтверждения излечения врачи проводят специальные исследования после лечения.



Всего в Москве подтверждено 6698 случаев заражения. За прошедшие сутки 12 человек, у которых было выявлено заражение коронавирусом, скончались.