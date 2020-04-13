13 апреля. Mossovetinfo.ru – Еще четыре стационара в Москве начали принимать пациентов с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара, развернутого на базе ГКБ №31, сообщает «Интерфакс».
Мэр Москвы также отметил, что общее число стационаров для больных коронавирусной инфекцией в столице достигло уже 29. Каждый день в городе открывают один или несколько новых коронавирусных стационаров.
На 13 апреля в Москве зафиксировано 11 513 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 837 человек, скончались - 82.
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