13 апреля. Mossovetinfo.ru – Еще четыре стационара в Москве начали принимать пациентов с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара, развернутого на базе ГКБ №31, сообщает «Интерфакс».



Мэр Москвы также отметил, что общее число стационаров для больных коронавирусной инфекцией в столице достигло уже 29. Каждый день в городе открывают один или несколько новых коронавирусных стационаров.



На 13 апреля в Москве зафиксировано 11 513 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 837 человек, скончались - 82.