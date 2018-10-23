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Город (Москва и область)     23.10.2018 13:00

Еще две межрегиональные автобусные станции созданы в Москве

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Теги:  автобусные перевозки  автостанции 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве созданы еще две автобусные станции для межрегиональных перевозок, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Пронина.

Одна станция расположена на Ленинградском шоссе, другая построена возле станции метро «Верхние Лихоборы». Обе станции полностью построены и готовы к эксплуатации, сейчас идет формирование маршрутной сети для них.

В настоящее время в Москве действует 9 автобусных станций для межрегиональных перевозок.


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Теги: 
автобусные перевозки  автостанции 

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