23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве созданы еще две автобусные станции для межрегиональных перевозок, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Пронина.



Одна станция расположена на Ленинградском шоссе, другая построена возле станции метро «Верхние Лихоборы». Обе станции полностью построены и готовы к эксплуатации, сейчас идет формирование маршрутной сети для них.



В настоящее время в Москве действует 9 автобусных станций для межрегиональных перевозок.