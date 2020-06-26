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Город (Москва и область)     26.06.2020 08:30

Еще две московские больницы подключились к ЕМИАС

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Теги:  ЕМИАС  больницы 

26 июня. Mossovetinfo.ru – К Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) присоединились еще две больницы Москвы. Об это сообщает mos.ru.

К ЕМИАС присоединились больница № 24 и больница № 67 имени Л.А. Ворохобова. Всего в столице системе на данный момент подключены шесть больниц.

ЕМИАС позволяет удаленно записаться к врачу, позволяет врачам выписывать электронные рецепты, электронные больничные листы. К системе подключены все поликлиники города, она также доступна бригадам скорой и неотложной помощи.


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Теги: 
ЕМИАС  больницы 

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