18 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы вынесли на публичные слушания еще пять проектов кварталов по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



На слушания вынесены три проекта в Юго-Западном административном округе Москвы, один проект на севере столицы и один проект на юго-востоке города.



С 25 по 31 октября пройдет экспозиция представленных проектов. Для жителей подготовлены 3D-визуализации. 5 ноября состоится собрание участников публичных слушаний.