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Город (Москва и область)     18.10.2019 14:56

Еще пять проектов кварталов по реновации вынесены на публичные слушания.

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Теги:  программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  программа реновации 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы вынесли на публичные слушания еще пять проектов кварталов по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

На слушания вынесены три проекта в Юго-Западном административном округе Москвы, один проект на севере столицы и один проект на юго-востоке города.

С 25 по 31 октября пройдет экспозиция представленных проектов. Для жителей подготовлены 3D-визуализации. 5 ноября состоится собрание участников публичных слушаний.


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Теги: 
программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  программа реновации 

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