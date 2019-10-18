18 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы вынесли на публичные слушания еще пять проектов кварталов по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
На слушания вынесены три проекта в Юго-Западном административном округе Москвы, один проект на севере столицы и один проект на юго-востоке города.
С 25 по 31 октября пройдет экспозиция представленных проектов. Для жителей подготовлены 3D-визуализации. 5 ноября состоится собрание участников публичных слушаний.
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