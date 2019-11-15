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Город (Москва и область)
15.11.2019, 14:15
Еще семь проектов кварталов реновации выставлены на публичные слушания
15 ноября. Mossovetinfo.ru – Семь новых проектов планировки кварталов по программе реновации жилья выставлены на публичные слушания в Москве, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы с...
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Город (Москва и область)
15.11.2019, 12:16
Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится с 15 по 20 ноября
15 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится во второй половине ноября, сообщается на официальном сайте МЖД. На Савеловском направлении МЖД с 15 по 19 ...
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Город (Москва и область)
15.11.2019, 11:56
В Подмосковье появились пешеходные переходы с дополнительной подсветкой
15 ноября. Mossovetinfo.ru – Первые 18 пешеходных переходов с дополнительной подсветкой начали работать в Подмосковье, сообщается на официальном портале правительства Московской области. Пере...