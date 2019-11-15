15 ноября. Mossovetinfo.ru – Семь новых проектов планировки кварталов по программе реновации жилья выставлены на публичные слушания в Москве, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы с ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.



Три проекта выставлены в районе Хорошево-Мневники (кварталы 74, 77, 80, 81; 83, 84-85, 86 и 79). Еще два проекта будут представлены в районе Гольяново (микрорайоны 1-2 и 3,4,5). Еще два проекта будут представлены жителям Царицыно (проекты кварталов 2А, 2Б и 1, 4, 14, 14Б).



Экспозиции по проектам новых кварталов пройдут в районах с 22 по 28 ноября. Собрания участников публичных слушаний пройдут 3 декабря.



Сообщается, что проекты новых кварталов подразумевают строительство жилья, а также объектов образования, здравоохранения и спорта. Кроме того, будет выполнено благоустройство и озеленение.