25 сентября. Mossovetinfo.ru - Еще шесть магазинов закрыли в Москве за несоблюдение масочно-перчаточного режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немербка.



Сообщается, что среди закрытых предприятий торговли магазины сетей «Пятерочка» и Eurospar. Магазины закрыты за то, что перчатки и маски в них не носили как сотрудники, так и покупатели.



Ранее Немерюк сообщил, что в общей сложности в Москве за несоблюдение масочно-перчаточного режима было закрыто 43 магазина. Кроме того, за то же нарушение московским предприятиям торговли было выписано более 15 тысяч штрафов.



Таким образом, общее количество магазинов, закрытых в Москве за нарушения масочно-перчаточного режима, достигло 49.