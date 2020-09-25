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Город (Москва и область)     25.09.2020 16:13

Еще шесть магазинов закрыли в Москве из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима

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Теги:  магазины  масочный режим  нарушения  закрытие 

25 сентября. Mossovetinfo.ru - Еще шесть магазинов закрыли в Москве за несоблюдение масочно-перчаточного режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немербка.

Сообщается, что среди закрытых предприятий торговли магазины сетей «Пятерочка» и Eurospar. Магазины закрыты за то, что перчатки и маски в них не носили как сотрудники, так и покупатели.

Ранее Немерюк сообщил, что в общей сложности в Москве за несоблюдение масочно-перчаточного режима было закрыто 43 магазина. Кроме того, за то же нарушение московским предприятиям торговли было выписано более 15 тысяч штрафов.

Таким образом, общее количество магазинов, закрытых в Москве за нарушения масочно-перчаточного режима, достигло 49.


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Теги: 
магазины  масочный режим  нарушения  закрытие 

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