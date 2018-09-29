29 сентября. Mossovetinfo.ru – Маршруты наземного транспорта изменятся 29 сентября в связи с проведением эстафеты огня зимней Универсиады. Об этом сообщает Мосгортранс.



С 15:00 до окончания мероприятия автобусы № 255 будут следовать от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» (после 15:40 – без выезда на Лужнецкую набережную).



С 15:30 до окончания мероприяти автобусы будут следовать:



№ 64, 216 – от стадиона «Лужники» по дублеру Комсомольского проспекта на улицу Хамовнический Вал в обоих направлениях (без выезда на Лужнецкую набережную);



№ т79



– от стадиона «Лужники» по дублеру Комсомольского проспекта на улицу Хамовнический Вал (без выезда на Лужнецкую набережную), далее по Комсомольскому проспекту и Крымской эстакаде на съезд улицы Остоженки, затем своим маршрутом по Зубовскому бульвару;



– от Савеловского вокзала после метро «Парк Культуры» по Комсомольскому проспекту до стадиона «Лужники».



Кроме того, в связи с проведением эстафеты огня Москворецкая улица и некоторые набережные 29 сентября будут перекрыты.