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Город (Москва и область)     31.05.2018 19:07

Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве

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Теги:  фестивали  Красная площадь  книги 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве в четверг 31 мая.

В открытии фестиваля принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, фестиваль открылся концертом знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы».

Тематические площадки фестиваля, расположившиеся на главной площади страны, предлагают посетителям книги на самую разную тематику: детская литература, художественная литература, Регионы России, Отечественная история, антикварная и букинистическая книга, электронная книга и другие. В рамках фестиваля запланировано более 500 различных мероприятий: лекции, выставки, презентации, творческие встречи с писателями, концерты.

Обычно фестиваль проходил в первых числах июня, но в этом году в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу, сроки проведения были сдвинуты. Фестиваль на красной площади продлится до 3 июня. Отдельные мероприятия фестиваля будут проходить до 6 июня, когда в России будут отмечать день рождения Пушкина.


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Теги: 
фестивали  Красная площадь  книги 

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