31 мая. Mossovetinfo.ru – Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве в четверг 31 мая.



В открытии фестиваля принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, фестиваль открылся концертом знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы».



Тематические площадки фестиваля, расположившиеся на главной площади страны, предлагают посетителям книги на самую разную тематику: детская литература, художественная литература, Регионы России, Отечественная история, антикварная и букинистическая книга, электронная книга и другие. В рамках фестиваля запланировано более 500 различных мероприятий: лекции, выставки, презентации, творческие встречи с писателями, концерты.



Обычно фестиваль проходил в первых числах июня, но в этом году в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу, сроки проведения были сдвинуты. Фестиваль на красной площади продлится до 3 июня. Отдельные мероприятия фестиваля будут проходить до 6 июня, когда в России будут отмечать день рождения Пушкина.