28 мая. Mossovetinfo.ru – Введенный в Москве режим санитарных ограничений, введенный в Москве из-за распространения коронавируса, будет действовать в столице до появления вакцины, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.