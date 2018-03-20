ФАС возбудила дело против Домодедово из-за дискриминации таксопарков

20 марта. Mossovetinfo.ru - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в отношении аэропорта Домодедово возбудила дело по подозрению в создании дискриминационных условий для таксопарков. Об этом «РИА Новости» сообщили в службе.



Ранее на ограничение перечня таксопарков, допущенных к работе на «первой линии» в столичных аэропортах, жаловались мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Московские власти отмечали, что «пользуясь своим положением, эксклюзивные перевозчики завышают цены на услуги в 2–2,5 раза».



ФАС также продолжает изучать ситуацию в сфере дискриминационных условий для таксопарков вокруг аэропортов Шереметьево и Внуково.