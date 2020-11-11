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Город (Москва и область)     11.11.2020 11:20

Федеральные музеи в Москве приостановят проведение выставок и экскурсий до 15 января

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Теги:  музеи  министерство культуры РФ  приказ  приостановка  выставки  экскурсии 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Федеральные музеи и музеи-заповедники федерального подчинения в Москве 13 ноября приостановят проведение выставок и групповых экскурсий до 15 января, соответствующий приказ подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает РИА Новости.

Также приостанавливается проведение в музеях досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий.

В тоже время одиночные посетители будут допускаться к экспозициям, однако музеи обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции и организовать посещение таким образом, чтобы исключить пересечение встречных потоков.

Ранее мэр Москвы объявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса, московские музеи приостанавливают мероприятия с участием посетителей с 13 ноября по 15 января. При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн.

О других ограничениях, которые вводятся в Москве с 13 ноября, читайте здесь.


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Теги: 
музеи  министерство культуры РФ  приказ  приостановка  выставки  экскурсии 

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