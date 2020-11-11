11 ноября. Mossovetinfo.ru – Федеральные музеи и музеи-заповедники федерального подчинения в Москве 13 ноября приостановят проведение выставок и групповых экскурсий до 15 января, соответствующий приказ подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает РИА Новости.
Также приостанавливается проведение в музеях досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий.
В тоже время одиночные посетители будут допускаться к экспозициям, однако музеи обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции и организовать посещение таким образом, чтобы исключить пересечение встречных потоков.
Ранее мэр Москвы объявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса, московские музеи приостанавливают мероприятия с участием посетителей с 13 ноября по 15 января. При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн.
О других ограничениях, которые вводятся в Москве с 13 ноября, читайте здесь.
12:21 Другое Чалов вызван в сборную России после сомнительных тестов на COVID-19 у трех игроков команды
12:09 В России В России побит годовой рекорд по выдаче ипотеки
11:20 Город (Москва и область) Федеральные музеи в Москве приостановят проведение выставок и экскурсий до 15 января
11:08 Город (Москва и область) В московских теплосетях повысили температуру в связи с похолоданием
10:49 Город (Москва и область) Новый тоннель под МКАД построят на юге Москвы
21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти
14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах
14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время
14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября
14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей
14:16 Город (Москва и область) Собянин упростил получение льготного статуса для многодетных семьей