11 ноября. Mossovetinfo.ru – Федеральные музеи и музеи-заповедники федерального подчинения в Москве 13 ноября приостановят проведение выставок и групповых экскурсий до 15 января, соответствующий приказ подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает РИА Новости.



Также приостанавливается проведение в музеях досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий.



В тоже время одиночные посетители будут допускаться к экспозициям, однако музеи обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции и организовать посещение таким образом, чтобы исключить пересечение встречных потоков.



Ранее мэр Москвы объявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса, московские музеи приостанавливают мероприятия с участием посетителей с 13 ноября по 15 января. При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн.



О других ограничениях, которые вводятся в Москве с 13 ноября, читайте здесь.