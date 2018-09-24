24 сентября. Mossovetinfo.ru – Новый парк появится на территории промзоны ЗИЛ, сообщает портал mos.ru.



Площадь нового парка составит более 18 гектаров. Он протянется на 4 километра вдоль Москвы-реки от улицы Тюфелева роща до Даниловского моста. В парке будут организованы «секретные» сады, поляны для пикников и амфитеатр. Кроме того, в парке будут обустроены беговые и велодорожки, спортивные площадки. Также в парке будут построены несколько сцен и площадок для лекций и концертов и три причала для речных судов.



Планируется, что новый парк будет носить название «На набережной», его создание начнется в 2019 году.