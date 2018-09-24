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Город (Москва и область)     24.09.2018 13:07

Новый парк с тайными садами появится в на территории бывшей промзоны ЗИЛ

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Теги:  парки  промзоны  ЗИЛ 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Новый парк появится на территории промзоны ЗИЛ, сообщает портал mos.ru.

Площадь нового парка составит более 18 гектаров. Он протянется на 4 километра вдоль Москвы-реки от улицы Тюфелева роща до Даниловского моста. В парке будут организованы «секретные» сады, поляны для пикников и амфитеатр. Кроме того, в парке будут обустроены беговые и велодорожки, спортивные площадки. Также в парке будут построены несколько сцен и площадок для лекций и концертов и три причала для речных судов.

Планируется, что новый парк будет носить название «На набережной», его создание начнется в 2019 году.


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Карта места

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Теги: 
парки  промзоны  ЗИЛ 

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