24 сентября. Mossovetinfo.ru – Новый парк появится на территории промзоны ЗИЛ, сообщает портал mos.ru.
Площадь нового парка составит более 18 гектаров. Он протянется на 4 километра вдоль Москвы-реки от улицы Тюфелева роща до Даниловского моста. В парке будут организованы «секретные» сады, поляны для пикников и амфитеатр. Кроме того, в парке будут обустроены беговые и велодорожки, спортивные площадки. Также в парке будут построены несколько сцен и площадок для лекций и концертов и три причала для речных судов.
Планируется, что новый парк будет носить название «На набережной», его создание начнется в 2019 году.
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