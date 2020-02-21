21 февраля. Mossovetinfo.ru – В первый день фестиваля «Московская Масленница» гости смогут увидеть театрализованные шествия ряженых, посмотреть за работой мельников и чеканщиков, принять участие в кулинарных мастер-классах, посмотреть театральные представления, уличные концерты и спектакли, сообщает пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».



Увидеть зарубежных ряженых можно будет ежедневно с самого первого дня фестиваля – на Манежной площади и площади Революции, с 12:30 до 19:30, а самыми яркими событиями каждого дня станут их театрализованные шествия, которые начнутся в 13:00 и 19:00.



Сценическая программа на Манежной площади порадует гостей яркими народными постановками, какие смотрели на Масленичной неделе в стародавние времена. Так, доподлинно известно, что народная драма «Бабья окрута» имела широкое хождение в Среднем Поволжье, Казанской, Симбирской, Рязанской и других губерниях в XIX веке!

На центральной площадке фестиваля ее будут показывать каждый день, в 12:00. Постановку «Мизгирь» по мотивам народных сказок о Мизгире-борце, добром молодце, смотрим в 15:30, народную драму «Лодка» - в 16:00, а в 17:30 наслаждаемся театральной программой по мотивам сказок из сборника А.Н. Афанасьева «Как Кривда с Правдой спорила».



Эти зрелищные представления – лишь одно из развлечений, что ждут вас на центральных площадках. На Манежной площади в масленичной деревеньке можно запустить в действие настоящую колесную мельницу и перемолоть муку, отлить из олова знаки ремесленных гильдий и посмотреть, как чеканились в старину монеты. У чеканщика для гостей заготовлена викторина: ответьте на его вопросы и получите монетку в подарок! Здесь же откроются несколько шале с кулинарными мастер-классами. Например, в 12:45 в «Чайном салоне» готовим печенье-«хворост», а в 16.:30 – оладьи с яблоками. В 13:45 в «Мясницкой слободе» покажут, как испечь пирожки-карасики с мясом, в 17:00 на «Молочном дворике» – калитки с творогом, а на «Соляном рыбном дворе» в это же время – калитки с лососем! Мастер-классы в этих локациях будут чередоваться с рассказами об исторической кухне и кулинарными шоу.



В шале на переходе от Манежной площади к площади Революции мастер-классы будут проходить целый день и ежедневно! С 11:00 до 11:40 – по лепке глиняных лошадок, птичек и других традиционных игрушек, с 15:00 до 15:40 – по росписи посуды, а в 18:45 – по созданию изразцов, разноцветных керамических плиток с рельефными узорами.

На площади Революции гости могут посетить «Дом музыки» и «Дом масок», гости которых будут играть на гуслях и делать традиционные масленичные аксессуары. Мастер-классы в обоих шале начинаются в 12:00, 14:00, 16.00, 18:00 и 20:00.



На Школьной улице откроется «Город мастеров» - отличное место, чтобы познакомиться с народными художественными промыслами и сделать уникальный сувенир для дома или в подарок. К примеру, 21 февраля в 18:00 там начнется мастер-класс по созданию удивительной шкатулки в технике деревянной мозаики маркетри.



Также на этой площадке будет работать одна из пяти фестивальных блинных школ. Их студенты станут «отличниками» масленичной кухни! На Школьной в 16:00 их научат готовить блинные рулетики с рыбой, а в 18:00 – не только печь, но и красиво сервировать классические блины.



Другие блинные школы расположатся на улицах Тимирязевская и Хачатуряна, на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде. И у каждой – особый характер и колорит!



Школа на Тимирязевской специализируется на нежных блинных десертах. В пятницу там можно будет испечь, среди прочего, блины с апельсиновым соусом и черникой (в 15:00) и блинный тыквенный чизкейк (в 16:00)! Гости «Блинного клуба» на улице Хачатуряна узнают, что для блинов подходит самая разная мука, например, полбяная (мастер-класс в 16:00) и овсяная (в 18:00). В Троицке акцент сделают на старинных рецептах блинов разных регионов России и других стран: в пятницу это будут гречишные блины по старинному Тульскому рецепту (мастер-классы в 15:00 и 17:00) и блинчики с орехами и творогом (16:00 и 18:00). А в Зеленограде – на сытных и экзотических блинах: 21 февраля в 16:00 здесь приготовят блины с красной рыбой и сливочным соусом, а в 18:00 – блинчики-мешочки с начинкой из жульена.



На окружных площадках фестиваля гостей ждет редкая возможность узнать, как жили, работали и праздновали Масленицу жители разных эпох. Так, на Городецкой улице все желающие смогут почувствовать себя ювелиром, жившим несколько веков назад. С 14: 00 по 18:00 здесь будут проходить мастер-классы по отливке украшений из металла, с 14:15 до 16:00 и с 17:15 до 19:00 вы сможете украсить готовые изделия горячей эмалью, а с 14:15 по 19:00 – попробовать себя в создании чеканных украшений!



И какая же Масленица без уличных представлений! Любимцами гостей столичных фестивалей уже давно стали ростовые куклы – яркие, со своим «характером» и неповторимым обаянием. Шоу с их участием в пятницу можно посмотреть в Троицке, на площади Юности Зеленограде, на улицах Хачатуряна и Тимирязевской с 17:00 до 18:00. Гостей этих четырех площадок также ждут ежедневные концерты и спектакли. 21 февраля, в 18:00, посетители площадки на Тимирязевской улице посмотрят представление «Как Петрушка и Марфушка всех насмешили» театра «Пульсар», а в Зеленограде в 16:00 театр «Пололо» покажет спектакль «Кот и Масленица».



В эту Масленицу будем слушать особенно много фолк-музыки! Всего за первые четыре дня фестиваля пройдет более 110 концертов. В пятницу на Матвеевской улице, в 17:00, выступит Trio Cardamon – коллектив из Санкт-Петербурга, исполняющий традиционную французскую музыку на таких необычных инструментах как колесная лира, мандола и диатонический аккордеон. Группа «Аргемония» сыграет для гостей площадки на бульваре Дмитрия Донского, в 18:00 и 18:40. Ее репертуар составляют известные средневековые мелодии, испанские, балканские, бретонские, еврейские и северно-европейские народные песни!