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Город (Москва и область)     10.02.2024 11:27

Фестиваль посвященный традиционному китайскому Новому году открылся в Москве

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Теги:  Праздник Весны 2024  Китай  КНР  фестиваль  Парк Хуамин  Тверская площадь  Камергерский пер.  Детский мир 

10 февраля — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «Праздник Весны 2024», посвященный традиционному китайскому Новому году по лунному календарю, открылся в пятницу в Москве на территории китайского делового центра «Парк Хуамин». В ближайшие дни гости фестиваля смогут познакомиться с национальными традициями и культурой Китая, а также отметить самый яркий и любимый праздник всего китайского народа. Об этом сообщает Синьхуа.
китайский Новый год, фестиваль "Праздник Весны 2024", Камергерский
Открывая фестиваль, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что по сложившейся традиции посольство Китая каждый год проводит Праздник Весны, чтобы встретить его вместе с российскими друзьями, разделить радость и праздничное настроение.

«Праздник Весны — самый значимый национальный праздник в Китае, который имеет 1000-летнюю историю. На недавней 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о внесения Праздника Весны в список праздников ООН. Это предоставляет нам возможность встречать Праздник Весны со всеми народами мира», — сказал он.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что в китайской культуре дракон — мистическое существо, обладающее огромной силой и мудростью, способное управлять природными силами, такими как ветер, дождь, гром и молния, а также приносить удачу и благополучие и питать все живое. Дракон олицетворяет превосходство, стремление к прогрессу, беспрестанное самосовершенствование.
китайский Новый год, фестиваль "Праздник Весны 2024", Детский мир, игрушки, панды

«Именно в этом году мы будем отмечать 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем», — отметил дипломат, добавив, что в течение года ожидается ряд важных визитов на высшем и высоком уровне, а также серия мероприятий в рамках Годов культуры России и Китая и новые проекты двустороннего сотрудничества. «В праздничной атмосфере пожелаем нашим отношениям более плодотворных результатов в новом году, а нашим странам и народам — процветания, богатства и удачи», — заявил посол.
китайский Новый год, фестиваль "Праздник Весны 2024", Тверская площадь, Юрий Долгорукий
Как отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который принял участие в церемонии «пробуждения» Дракона /нарисовал ему глаза/, китайский Новый год — это начало весенних праздников, обновления земли.

Он подчеркнул, что отношения России и Китая занимают сегодня особое место в истории мировых отношений. «Это отношения добрых соседей, отношения стран, которые объединены тысячами километров границы, это отношения стран, которые достигли невиданный за последние годы товарооборот в 240 млрд долларов, и он продолжает расти», — уверен М. Швыдкой.
По словам первого заместителя председателя Общества российско-китайской дружбы Галины Куликовой, она ожидает в наступающем году взлета России и Китая и решения всех задач, которые стоят перед странами. «Мы вместе, и мы победим. Мы верим в это. Ведь среди всех знаков Зодиака только Дракон летает и плавает, а все другие животные ползают или ходят», — заявила она.

Г. Куликова отметила, что россияне и китайцы имеют давнюю историю дружеских отношений. Сегодняшняя задача — эту дружбу передать подрастающему поколению. «Дружба наших народов — это великое достояние, и никому и никогда ее не порушить», — заключила она.
китайский Новый год, фестиваль "Праздник Весны 2024", Детский мир

В ночь с 9 на 10 февраля в Китае будут отмечать Новый год, который в 2024 году отмечается как год Дракона. В Москве впервые решили поддержать восточное торжество на общегородском уровне, а не в качестве отдельных инициатив. С 9 по 18 февраля в столице, пройдет масштабный фестиваль. 9 февраля в Камергерском переулке состоялось торжественное открытие фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Церемонию сопровождал запуск праздничной иллюминации на улицах столицы. В мероприятии приняли участие представители правительства Москвы, министерства иностранных дел России и посольства Китайской Народной Республики (КНР) в России.

Фото: ИА МОССОВЕТ (Юрий Загребной)


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Теги: 
Праздник Весны 2024  Китай  КНР  фестиваль  Парк Хуамин  Тверская площадь  Камергерский пер.  Детский мир 

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