Фестиваль «Путешествие в Рождество» принес Москве 13,7 млрд рублей

23 января. Mossovetinfo.ru - Фестиваль «Путешествие в Рождество» принес бюджету Москвы 13,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в департаменте по экономической политике и развитию.



Это почти 15 рублей на каждый рубль, инвестированный городом. Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходил с 22 декабря по 14 января. Его посетили более 14 миллионов человек.