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Город     30.12.2017 12:41

Фейерверки в новогоднюю ночь запустят с 10 площадок на Тверской улице

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Теги:  Новый год  фейерверки  Тверская улица  Путешествие в Рождество  ПутешествиеВРождество 

30 декабря. Mossovetinfo.ru – С 10 площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» в новогоднюю ночь запустят фейерверки, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Фейерверки красного, зеленого, синего и фиолетового цвета будут запущены на высоту от 60 до 100 метров. Кроме того, будут запущены трехметровые фонтаны холодных искр и столбы дыма, подкрашенные светом. Также по всей улице каждые 2 часа будут запускаться залпы конфети.

Ранее сообщалось, что фейерверки в Москве в Новогоднюю ночь будут запускать с 36 площадок. Кроме того, в городе оборудовано 76 точек для самостоятельного запуска пиротехники.


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Карта места

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Теги: 
Новый год  фейерверки  Тверская улица  Путешествие в Рождество  ПутешествиеВРождество 

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