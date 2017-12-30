30 декабря. Mossovetinfo.ru – С 10 площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» в новогоднюю ночь запустят фейерверки, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Фейерверки красного, зеленого, синего и фиолетового цвета будут запущены на высоту от 60 до 100 метров. Кроме того, будут запущены трехметровые фонтаны холодных искр и столбы дыма, подкрашенные светом. Также по всей улице каждые 2 часа будут запускаться залпы конфети.
Ранее сообщалось, что фейерверки в Москве в Новогоднюю ночь будут запускать с 36 площадок. Кроме того, в городе оборудовано 76 точек для самостоятельного запуска пиротехники.
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