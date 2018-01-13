Москвичам, которые одержат победу во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России», будет предложена стажировка в правительстве столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая второй полуфинал конкурса по ЦФО.



«Уверен, что все финалисты-москвичи получат предложения на специальную стажировку в правительстве Москвы», - сказал Собянин.



Он отметил, что из 89 тысяч человек, которые участвуют в конкурсе, 37 тысяч человек представляют Москву.