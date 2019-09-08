8 сентября. Mossovetinfo.ru – Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные опросов москвичей на выходе с избирательных участков во время выборов в Мосгордуму. Об этом говорится в заявлении ФоРГО в Telegram.



«Мы получили высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков. По некоторым округам процент отказов превысил 70%. По остальным округам он находится на уровне 45-50%», - говорится в сообщении.



В ФоРГО отметили, что «все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным».



В заявлении подчеркивается, что любые попытки придать данному факту политическую окраску с любой стороны являются некорректными: «Это – не политика, а ответственность за результат и его достоверность».



Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. Москвичи выбирали депутатов столичного парламента на ближайшие 5 лет. Выборы прошли в 45 одномандатных округах.