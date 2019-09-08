Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     08.09.2019 20:33

ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгордума  выборы в Мосгордуму  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  МГД 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные опросов москвичей на выходе с избирательных участков во время выборов в Мосгордуму. Об этом говорится в заявлении ФоРГО в Telegram.

«Мы получили высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков. По некоторым округам процент отказов превысил 70%. По остальным округам он находится на уровне 45-50%», - говорится в сообщении.

В ФоРГО отметили, что «все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным».

В заявлении подчеркивается, что любые попытки придать данному факту политическую окраску с любой стороны являются некорректными: «Это – не политика, а ответственность за результат и его достоверность».

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. Москвичи выбирали депутатов столичного парламента на ближайшие 5 лет. Выборы прошли в 45 одномандатных округах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгордума  выборы в Мосгордуму  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  МГД 

Возврат к списку

Лента новостей

20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму

20:00 Город (Москва и область) Избирательные участки на выборах в Мосгордуму закрылись

19:11 Выборы в Мосгордуму: явка избирателей на 18:00 составила 17,2%

16:18 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: явка на 15:00 составила 12,31%

Актуальные материалы

20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму

08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок

08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию

08:00 Город (Москва и область) В столице проходят выборы в Мосгордуму

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru