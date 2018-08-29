29 августа. Mossovetinfo.ru – Московский международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента образования Москвы.
В форуме примут участие около 500 экспертов в области образования из 50 стран. В рамках форума пройдут Международная конференция руководителей систем образования городов мира, Слет московского отделения Российского движения школьников, презентации ключевых проектов в системе московского образования («Московская электронная школа», «Техносфера московской школы», «Предпрофессиональное образование» и другие).
Кроме того, гости форума смогут принять участие в интерактивных проектах, познакомиться с практикой применения новых технологий в школах Москвы, а также узнать об инновационных трендах в системе образования.
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