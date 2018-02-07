Где и какие «русские и заморские» блины можно попробовать на фестивале «Московская Масленица»

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- В пятницу, 9 февраля, стартует фестиваль «Московская масленица», который пройдет по 18 февраля.



«66 столичных ресторанов подготовили специальное масленичное меню!

На 25 площадках по всей Москве посетителей ждет более 170 видов блинов: на пшеничной, гречневой, рисовой, кедровой и черемуховой муке, приготовленные по народным и авторским рецептам, корейские, голландские и сибирские, с самыми разнообразными сладкими и сытными начинками. Помимо блинов, гостям предложат ароматные супы, лапшу на воке, кутабы и пельмени – к примеру, с начинкой из кролика. А еще – выпечку, десерты и широкий выбор согревающих напитков: от чая с облепихой до компота с алоэ и ананасом!»,- сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».



ИА «Моссовет» публикует предоставленную Оргкомитетом Фестиваля информацию о местах шале и ассортименте (СПРАВКА):



Блины: русские и заморские



На площади Революции кафе "Печка" предложит гостям голландские блинчики – паннекокены. Их традиционно готовят на гречневой муке с добавлением арахисового масла и подают с разнообразными начинками: сыр с яйцом, мясо или овощи гриль.



А еще здесь можно будет попробовать вьетнамские блинчики “нэм” с креветками, курицей терияки или говядиной от кафе "Пароварка".



Блины по традиционным российским рецептам ищите в шале ресторана “Годунов”: меню включает гурьевские и гречишные блины с начинками из семги, ветчины и сыра, красной и черной икры, меда, домашнего варенья,. Цена таких блинов стартует от 100 рублей. Будут доступны и маленькие блинчики с творогом или мясом за 50 рублей.



Кафе "Soup&Go", расположившееся по соседству, предложит гостям гурьевские блины на гречневой муке, кружевные на минеральной воде и классические дрожжевые. Но самыми необычными станут начинки: сладкие - на основе варенья из сливы с бадьяном, черной смородины с чили, абрикоса с миндалем, груши с перцем и корицей; и сытные - красная икра, ростбиф и сливочный сыр с красной рыбой.



Дополняет ассортимент блинов на этой площадке кафе "Жар-птица". Тут посетители найдут коричневые блины на черемуховой муке с нежным облепиховым курдом, блины из четырех видов гречишной муки, блины из кедровой муки с кедровыми же орешками и медом, блины с начинками из сосновых шишек, крымского варенья из лепестков роз, одуванчика, морошки, с кленовым сиропом, с сыром маскарпоне и свежими ягодами – голубикой и малиной.



Кроме того, на площади Революции можно полакомиться удивительными цветными блинами с разнообразными начинками от кафе "ДвижОК". На выбор посетителей предложат оранжевый, зеленый и фиолетовый блины, а еще - блин-доги с фермерскими сосисками.



Блины всех цветов радуги – и даже черные! – ждут и посетителей ресторана "Байрам" в Камергерском переулке. Для приготовления красных, синих, зеленых, желтых, черных блинов используются только натуральные красители, такие как шпинат или уголь. К необычным блинам прилагаются столь же экзотические начинки, например, сибирское варенье из шишек или шиповниковый сироп. Ну а главным масленичным блюдом здесь станут удивительно пышные блины на пшенной каше.



Гости площадки на Кузнецком мосту у ЦУМа смогут найти традиционные блины из пшеничной или гречневой муки, диетические рисовые, сытные картофельные и десертные шоколадные блины. Ассортимент изысканных начинок включает икру (черную, красную и щучью), копченого лосося, землянику со сливочным мороженым, вишню с миндалем и многие другие. Особого внимания заслуживает вкуснейший блинный торт с маком.



На Тверской площади повара ресторана “Куршавель” приготовят блины с мясом бычка, блины с красной рыбой, а также сдобные оладушки с разнообразными вареньями и медом.



Увлекательное гастрономическое путешествие готовит для гостей фестиваля ресторан "Сибирь" на Манежной площади. Здесь вместо блинов подают пышные оладьи и драники. На выбор гостей – большие порции оладий "Улан-Удэ" с баклажаном и базиликом, "Кызыл" с козьим сыром и бобами, "Сургут" с яблоками и жгучим перцем, "Якутск" с бананом и нежным сливочным сыром и "Горно-Алтайск" с голубикой. Также стоит попробовать драники "Красноярск" с говядиной в сливочном соусе, "Тайга" с грибами в сливочном соусе или "Сибирь" со сметаной.



Горячие блюда и десерты



На Кузнецком мосту у ЦУМа гости смогут подкрепиться ухой, гуляшом или солянкой. А сладкоежек наверняка заинтересуют такие угощения, как панна-кота из еловых шишек, пирог из сухофруктов с копченым чаем и пирожки из творожного теста с экзотическими начинками: кролик со сморчками, крабы и копченый картофель или клубника с черным перцем.



Попробовать корейскую кухню, например, знаменитые паровые булочки пянсе, гости фестиваля смогут на площади Революции. В ассортименте кафе четыре вида булочек: вегетарианская с овощами, рыбная с лососем и луком, а также булочки с мясом и с острой начинкой кимчи. Среди других деликатесов азиатской кухни отведайте лапшу-вок: гречневую, яичную и так называемую стеклянную. Из начинок выбираем овощи или мясо.



Здесь же кафе "Soup&Go" предложит гостям вегетарианские супы – морковно-имбирный с карри на кокосовом молоке и чечевичный.



Традиционные блюда татарской кухни подготовил для посетителей ресторан "Байрам" в Камергерском переулке. Жареные беляши, сочный элеш с курицей, рисово-творожный пирог губадия и всеми любимый чак-чак – лишь неполный перечень представленных яств.



Согревающие масленичные напитки



Запивать сладости и сытные масленичные блюда лучше всего специальными согревающими напитками.

На площади Революции кафе "ДвижОК" удивит гостей согревающими напитками "Пряная вишня", "Имбирь и лимон", "Малина и базилик". Экзотические напитки - с фейхоа и клубникой или с ананасом и алоэ – можно попробовать в кафе "Пароварка". Кафе "Жар-птица" представит горячий напиток на основе иван-чая с ежевикой, малиной и медом. Угоститься горячими морсами - клюквенно-малиновым или лимонно-имбирным - можно будет в кафе "Soup&Go".



На Тверской площади расположится ресторан "Чайная высота", где гости смогут попробовать знаменитые чайные купажи, чаи с ягодами и сиропами.



А в Камергерском переулке ресторан "Байрам" приготовит вкусный и очень полезный чай на шишках, с шиповниковым сиропом, с клюквой, брусникой и облепихой.