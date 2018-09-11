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Город (Москва и область)     11.09.2018 08:57

Где в Москве появились новые выделенные полосы

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Теги:  выделенные полосы  выделенки  транспорт 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве появились еще 5 выделенных полос. Их общая протяженность составляет около 20 километров.

Улицы, где появились выделенные полосы:

— Ломоносовский проспект, Нахимовский проспект, Коломенский проезд (11 километров в оба направления);
— улица Новинки от Коломенской улицы до Судостроительной улицы (полоса длиной 0,75 километра на участке только по направлению в центр);
— улица Хачатуряна, Северный бульвар, проезд Дежнева, улица Менжинского от реки Яузы до Енисейской улицы (5,5 километра в оба направления);
— улица Академика Королева, Останкинский проезд (2,55 километра в оба направления);
— 1-й Поперечный проезд, 2-й Поперечный проезд, Продольный проезд между 1-м и 2-м Поперечными проездами в сторону Останкинского проезда (0,6 километра).


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Карта места

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Теги: 
выделенные полосы  выделенки  транспорт 

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