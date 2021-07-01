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Город (Москва и область)     01.07.2021 09:53

Где в Москве пройти ревакцинацию от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  ревакцинация 

1 июля. Mossovetinfo.ru – Пройти ревакцинацию от коронавируса в Москве можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва» без предварительной записи.

Список павильонов (график работы - 8:00 - 20:00)

— ГМЗ «Царицыно»
— Ландшафтный парк «Митино»
— Измайловский ПКиО (у метро «Партизанская»)
— Зона отдыха «Мещерское»
— Сквер по Олонецкому проезду
— Парк «Ходынское поле»
— ПКиО «Сокольники»
— ВДНХ

С 5 июля ревакцинация можно будет пройти еще в 12 городских поликлиниках, куда можно будет записаться онлайн (через mos.ru, emias.info) или по телефону.

Список поликлиник:

Городская больница «Кузнечики», поликлиническое отделение «Фабрика имени 1 Мая»
Рязановское поселение, пос. Фабрика 1 Мая, д.31а, +7(495)120−05−48

Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 2
Зеленоград, корпус 2042, +7(499)210−34−15

Городская поликлиника № 11, филиал № 2
пр-т Вернадского, д.9/10, +7(925)508−46−02, +7(499)131−02−44

Городская поликлиника № 12, филиал № 5
9-й пр. Марьиной Рощи, д.8а, стр. 1, +7(969)051−24−55

Городская поликлиника № 210, филиал № 3
ул. Кошкина, д. 21, тел. +7(499)323−08−10

Городская поликлиника № 220, филиал № 3
Расторгуевский пер., д. 3, тел. +7(499)253−01−80

Городская поликлиника № 45, филиал № 2
Петрозаводская ул., д. 26, +7(499)638−30−51

Детская городская поликлиника № 10, филиал № 3
ул. Новаторов, д. 7, +7(929)902−10−93

Детская городская поликлиника № 143, филиал № 4
Хвалынский бул., д. 10, +7(916)006−66−59

Детская городская поликлиника № 150, филиал № 2
ул. Цимлянская, д. 22, +7(495)770−71−10

Детская городская поликлиника № 94
ул. Вишневая, д. 20, корп. 2, +7(906)014−44−50

Клинико-диагностический центр № 4
ул. Крылатские Холмы, д. 3, +7(495)413−94−85

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  ревакцинация 

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