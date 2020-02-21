Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.02.2020 08:46

Где в Москве запустят салют в честь Дня защитника Отечества 23 февраля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Салют  День защитника Отечества  точки запуска салюта 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – В честь дня защитника Отечества 23 февраля в Москве будет запущен праздничный салют, сообщается на портале mos.ru.

Салют будет запущен в 21:00 с 16 точек и продлится около 10 минут. Для запуска салюта задействуют 90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек, на каждой точке будет произведено по 30 залпов.

Точки запуска салюта расположены во всех городских округах:

Парк Победы на Поклонной горе (две точки запуска: у входной площадки и на Аллее Партизан),
Новопеределкино (улица Федосьино),
Лужнецкая набережная (на территории спорткомплекса «Лужники» напротив БСА),
ВДНХ (между северными воротами и Сельскохозяйственной улицей),
Лианозово (парк «Чермянка»),
Измайловский парк (на территории городка имени Баумана),
Парк «Кузьминки» (площадка РОСТО),
Набережная Москвы-реки напротив дома 25, корпус 2 по улице Борисовские пруды,
Обручевский район (рядом с главным корпусом РУДН),
Южное Бутово (улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда),
Митино (улица Рословка),
Покровское-Стрешнево (на территории Тушинского аэродрома),
Левобережный (улица Фестивальная, Парк Дружбы),
Зеленоград (парк Победы, возле фонтана),
ТиНАО (городской округ Троицк, возле здания Физического института имени Лебедева).


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Салют  День защитника Отечества  точки запуска салюта 

Возврат к списку

Лента новостей

10:01 Город (Москва и область) Фестиваль «Московская Масленица». Программа на 21 февраля

09:48 В России Минпромторг предлагает повысить транспортный налог на старые автомобили

09:19 Город (Москва и область) В Москве 21 февраля открывается фестиваль «Московская Масленница»

09:01 Город (Москва и область) В Москве началась модернизация Кольцевой линии метрополитена

08:56 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 21 февраля

Актуальные материалы

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru