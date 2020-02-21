21 февраля. Mossovetinfo.ru – В честь дня защитника Отечества 23 февраля в Москве будет запущен праздничный салют, сообщается на портале mos.ru.
Салют будет запущен в 21:00 с 16 точек и продлится около 10 минут. Для запуска салюта задействуют 90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек, на каждой точке будет произведено по 30 залпов.
Точки запуска салюта расположены во всех городских округах:
Парк Победы на Поклонной горе (две точки запуска: у входной площадки и на Аллее Партизан),
Новопеределкино (улица Федосьино),
Лужнецкая набережная (на территории спорткомплекса «Лужники» напротив БСА),
ВДНХ (между северными воротами и Сельскохозяйственной улицей),
Лианозово (парк «Чермянка»),
Измайловский парк (на территории городка имени Баумана),
Парк «Кузьминки» (площадка РОСТО),
Набережная Москвы-реки напротив дома 25, корпус 2 по улице Борисовские пруды,
Обручевский район (рядом с главным корпусом РУДН),
Южное Бутово (улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда),
Митино (улица Рословка),
Покровское-Стрешнево (на территории Тушинского аэродрома),
Левобережный (улица Фестивальная, Парк Дружбы),
Зеленоград (парк Победы, возле фонтана),
ТиНАО (городской округ Троицк, возле здания Физического института имени Лебедева).
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