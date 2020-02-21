21 февраля. Mossovetinfo.ru – В честь дня защитника Отечества 23 февраля в Москве будет запущен праздничный салют, сообщается на портале mos.ru.



Салют будет запущен в 21:00 с 16 точек и продлится около 10 минут. Для запуска салюта задействуют 90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек, на каждой точке будет произведено по 30 залпов.



Точки запуска салюта расположены во всех городских округах:



Парк Победы на Поклонной горе (две точки запуска: у входной площадки и на Аллее Партизан),

Новопеределкино (улица Федосьино),

Лужнецкая набережная (на территории спорткомплекса «Лужники» напротив БСА),

ВДНХ (между северными воротами и Сельскохозяйственной улицей),

Лианозово (парк «Чермянка»),

Измайловский парк (на территории городка имени Баумана),

Парк «Кузьминки» (площадка РОСТО),

Набережная Москвы-реки напротив дома 25, корпус 2 по улице Борисовские пруды,

Обручевский район (рядом с главным корпусом РУДН),

Южное Бутово (улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда),

Митино (улица Рословка),

Покровское-Стрешнево (на территории Тушинского аэродрома),

Левобережный (улица Фестивальная, Парк Дружбы),

Зеленоград (парк Победы, возле фонтана),

ТиНАО (городской округ Троицк, возле здания Физического института имени Лебедева).