17 августа. Mossovetinfo.ru – На станциях метро и МЦК начали проводить генеральную уборку ко Дню города, сообщает портал mos.ru.



Вестибюли, платформы, фасады, подуличные переходы, стеклянные витражи и архитектурные элементы станций помоют со специальным шампунем. Кроме того, будут использованы аппараты высокого давления, подающие воду более мощно. Основные работы будут проводить в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.



Генеральная уборка уже началась на 12 станциях Кольцевой линии, а всего планируется помыть 365 вестибюлей, 15 тысяч квадратных метров станций, около 3 тысяч квадратных метров лестниц.