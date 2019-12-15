15 декабря. Mossovetinfo.ru – Главную Новогоднюю елку России отправили из Можайского района Подмосковья в Москву, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.



Елка будет установлена на Соборной площади Кремля, она была срублена 13 декабря на территории Бородинского лесничества. Возраст дерева превышает 90 лет, высота ели 27 метров, размах ветвей у основания – около 6 метров.



Елка будет установлена и наряжена 23 декабря. А 25 декабря в Кремле пройдет общероссийская новогодняя елка, на которую соберутся более 6 тысяч детей со всей страны: отличники, победители олимпиад и дети-сироты.