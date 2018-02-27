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Город (Москва и область)     27.02.2018 17:42

Главы Москвы и Подмосковья подписали соглашение на заводе ЛиАЗ о поставке автобусов для Мосгортранса

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Теги:  Москва  Московская область  Москва и область  Собянин  Воробьев  соглашение 

27 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сделали подписали «соглашение о развитии промышленности Московского региона – следующий шаг после инвестфорума в Сочи», где на минувшей недели ими было подписано стратегическое Соглашение о развитии московской агломерации. 

«Соглашение о развитии промышленности Московского региона – следующий шаг после инвестфорума в Сочи. Там мы с Сергеем Собяниным договорились о стратегическом развитии Москвы и Подмосковья. Наша главная задача – реализовывать масштабные программы и укреплять экономические связи в регионе», - написал Андрей Воробьев ВКонтакте.

«В Сочи, на #РИФ, мы с губернатором @VorobievAndrey подписали соглашение о развитии Московского региона. Первый пункт - развитие промышленности. Сегодня детально обсудили, как это будет. Подписали соглашение на заводе ЛиАЗ, который поставляет автобусы для столичного "Мосгортранса"», - сообщил Сергей Собянин в совем микроблоге @MosSobyanin

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Теги: 
Москва  Московская область  Москва и область  Собянин  Воробьев  соглашение 

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