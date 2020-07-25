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Город (Москва и область)     25.07.2020 11:31

Год Нисанов: наши компании работают с партнерами вне зависимости от их национальности либо вероисповедания

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Теги:  «Киевская площадь»  Год Нисанов 

25 июля, Mossovetinfo.ru - Руководство Группы компаний «Киевская Площадь», на фоне конфликтов азербайджанских и армянских диаспор в Москве, заявляет, что "наши компании неизменно демонстрируют заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от их национальности либо вероисповедания". Об этом сообщается в пресс-релизе, подписанном председателем совета директоров Группаы компаний «Киевская Площадь» Годом Нисановым и направленном в ИА "Моссовет". Напомним, что продовольственный агрокластер «Фуд Сити», - девелоперский проект Группы компаний «Киевская Площадь».

ИА "Моссовет" публикует полный текст пресс-релиза:

«25 июля 2020 г..
Для меня и моих партнеров по группе компаний «Киевская площадь» соблюдение российского законодательства является безусловным приоритетом. За многие годы работы на рынке девелопмента и коммерческой недвижимости наши компании неизменно демонстрируют заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от их национальности либо вероисповедания. Благодаря этому, а также новаторским подходам и профессионализму многонационального 26-ти тысячного коллектива Группы компаний, нам удаётся занимать лидирующие позиции на рынке. Акционеры и руководители Группы компаний «Киевская площадь» намерены и впредь твёрдо придерживаться этих принципов, обращая особое внимание на создание максимально удобных и безопасных условий всем работающим на наших объектах, -
Год Нисанов, председатель совета директоров Группы компаний
«Киевская Площадь».»

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Теги: 
«Киевская площадь»  Год Нисанов 

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