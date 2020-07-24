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В России     24.07.2020 18:51

ФСБ: резонансное дело о конфликте "диаспор" в Москве на личном контроле руководства страны

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Теги:  ФСБ  президент  Россия  Москва  конфликт  диаспоры  Армения  МИД  Азербайджан  обвинение 

24 июля, Mossovetinfo.ru - Резонансное дело о ночных преступлениях и конфликтах в Москве с участием граждан и/или выходцев из Азербайджана и Армении - на личном контроле руководства страны и лица, причастные к ночным преступлениям в Москве, будут жестко наказаны. Об этом сказал заместитель начальника Управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майор Андрей Яценко на встрече с представителями армянской общественности, сообщает пресс-служба Союза армян России.

"Все лица, причастные к этим, особо подчеркиваю, преступлениям, будут очень и очень жестко наказаны. Никто не уйдёт от ответственности!", - сказал Яценко, отметив, что это резонансное дело - на личном контроле руководства страны, сообщает Новостное агентство Sputnik.

В то же время начальник полиции, генерал-майор Игорь Зиновьев и заместитель начальника полиции ГУ МВД по Московской области генерал-майор Вячеслав Цуркан призвали довести до каждого представителя общины информацию о том, что преступники понесут уголовное наказание.

Напомним, что минувшей ночью более 25 человек в Москве были задержаны после драки выходцев из Армении и Азербайджана. Возбуждены уголовные дела.

МИД Армении обвинил Азербайджан в организации нападений на армян за рубежом и осудил действия государственных структур Азербайджана по расширению географии антиармянских действий. 

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Теги: 
ФСБ  президент  Россия  Москва  конфликт  диаспоры  Армения  МИД  Азербайджан  обвинение 

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