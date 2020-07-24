24 июля. Mossovetinfo.ru – Массовая драка произошла в ночь на 24 июля в районе Марьино., в совершении противоправных действий з. В том же время РБК сообщает, что в драке приняли участие выходцы из Армении и Азербайджана. Правоохранители«В ночь на 24 июля этого года в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из нихи поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись», - говорится в сообщении полиции.Источник РБК сообщает, что «на пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара между гражданами в количестве около 40–50 человек произошел конфликт, переросший в драку». Отмечается, что были задержаны и доставлены в полицию шестеро уроженцев Азербайджана и семеро уроженцев Армении. Один из участников драки 1986 года рожденияВардан Тоганян призвал соотечественников воздержаться от незаконных акций:«В последние дни в ежеминутном режиме Посольство получает информацию о намерениях отдельных граждан организовать различные акции, некоторые пользователи в социальных сетях выступают с призывами собраться в той или иной части Москвы и других городов РФ. Разделяя обеспокоенность и эмоциональное состояние каждого из вас, должен отметить, что подобные призывы в настоящей ситуации не могут способствовать решению стоящих перед нами вопросов. В связи с этим убедительно прошу каждого из вас не участвовать в каких-либо инициативах, акциях или собраниях. Именно на подобные ответные шаги и рассчитаны действия подогревающей напряжение в обществе стороны», - говорится в его обращении на странице посольства Армении в РФ в Facebook.В свою очередь в своем заявлениилюбые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности». Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет.Ранее, как, посол Армении в России, армянская община просили власти Москвы и России обеспечить законность на