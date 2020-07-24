24 июля, Mossovetinfo.ru - МИД Армении обвинил Азербайджан в организации нападений на армян за рубежом и осудил действия государственных структур Азербайджана по расширению географии антиармянских действий. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Армении.В ведомстве говорят, что речь также идет о блокировки органов дипломатической службы Армении и армянских общин за рубежом, а также преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества."Мы решительно осуждаем практику разжигания межэтнических столкновений в разных странах, что является еще одним проявлением безответственности Баку и полностью вписывается в политику азербайджанского руководства по разжиганию вражды между двумя народами и распространению враждебной риторики без географических ограничений", - говорится в сообщении.Напомним, что минувшей ночью более 25 человекпосле драки выходцев из Армении и Азербайджана.